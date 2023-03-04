Непотушенная сигарета могла стать причиной трагического пожара во Владивостоке

Пожар произошел на Днепровской. Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагический пожар произошел во Владивостоке. Предварительно, он мог произойти из-за пагубной привычки приморца. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, спасателям поступил тревожный звонок о возгорании в пятиэтажном доме на Днепровской. Спустя семь минут после сообщения специалисты уже были на месте, к этому времени из окна квартиры на четвертом этаже валил дым, а внутри помещения горела мебель.

Во время разведки пожарные в задымленной квартире нашли тело 48-летнего мужчины, который был без сознания. Его передали медикам, но он скончался в машине скорой помощи.

Огонь повредил около 3 квадратных метров квартиры. Точная причина пожара пока неизвестна, ее предстоит выяснить дознавателям МЧС и специалистам краевого Следственного комитета. Предположительно, пламя могло разгореться из-за непотушенной сигареты.

Тушили пожар 12 человек с помощью трех машин.

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