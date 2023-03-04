Подростка с татуировкой в виде венка из листьев разыскивают в Приморье

О местонахождении парня можно рассказать волонтерам и полиции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Артеме ищут 16-летнего подростка Ивана Т. Вечером 3 марта, примерно в 18:00, юноша ушел из КГОБУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для сирот и детей оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», и до сих пор о его местонахождении никто не знает. Волонтеры организации «Примпоиск» опубликовали ориентировку на парня, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Приметы: рост 170 сантиметров, на вид 16-17 лет, темно-русые короткие волосы, карие глаза.

Был одет: черная куртка с капюшоном, такого же цвета кроссовки, серые спортивные штаны.

Особые примеры: татуировка на ключицах в виде венка из листьев

Ориентировка на пропавшего, Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Всех, у кого есть информация о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам: 8-423-374-72-47, 4-72-01, 102 112 (полиция), 8-924-239-02-64, 8-91-721-22-32 – (волонтеры)

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