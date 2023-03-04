Необычная находка напугала жителей Владивостока

Люди гадают, что это за предмет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранним утром, 4 марта, жители Владивостока обнаружили в районе одного из домов необычный предмет. Своей находкой люди поделились в социальных сетях и гадают, как же она тут оказалась. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации владивостокцев, возле дома на проспекте Красного Знамени, 120, они увидели предмет, напоминающий снаряд. Обнаружили его справа от лестницы.

Что это за на самом деле и как оказалось возле жилого дома, остается загадкой. По словам приморцев, которые уже обратились в полицию, предмет напоминает крупнокалиберный патрон.

– Снаряд с БМП-2, по расцветке похож на учебный макет.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД, чтобы узнать подробности. А тем временем специалисты Муниципального центра управления по Владивостоку сообщили, что оперативные службы уже занимаются опасной находкой.

ОБНОВЛЕНИЕ 16:11

– Снаряд 30-мм вывезен саперами морской пехоты на утилизацию, – рассказали в пресс-службе мэрии.

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