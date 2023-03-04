Во Владивосток возвращается вторая точка по продаже знаменитых кексов

Открытие состоится 5 марта. Фото: предоставлено Тиграном Зурначяном.

В приморской столице откроется вторая точка по продаже кексов «Вава». Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» управляющий отдела Тигран Зурначян, жителей и гостей города ждет сюрприз.

По словам собеседника, вместо ларька в подземном переходе на площади Борцов революции на Светланской, 22, появится кофейня. Открытие состоится 5 марта в 14:00.

– Это полноценная кофейня с посадочными местами для гостей, разными видами кофе, чая и прохладительных напитков. Появится витрина с множеством видов пирожных, выпечек, обедов, – поделился Тигран.

Напомним, что ларек в подземном переходе на центральной площади снесли еще в ноябре 2022 года. Как рассказывали «Комсомолке» в пресс-службе администрации города, сделали это для того, чтобы расширить пешеходную часть. Вместе с киоском закрылась и вторая точка по продаже кексов, спустя два месяца она вновь заработала, но в слегка обновленном формате.

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