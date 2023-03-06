Портал в ад: жительница Артема показала, что творится на городских дорогах

В провал угодил уже не один автомобилист. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Недаром говорят, что в России две беды: дороги и… Впрочем, вы и сами знаете продолжение. На этот раз речь пойдет о состоянии дорожного полотна в Приморском крае. Местная автомобилистка угодила в западню и покорежила свою машину. Кто теперь будет возмещать ущерб? Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Настоящий портал в ад образовался на улице Фрунзе в Артеме. Коварная яма находится прямо на проезжей части. Местные жители рассказывают, что совсем недавно коммунальщики раскопали асфальт именно на этом отрезке пути, что-то ремонтировали, затем наспех закопали яму и скрылись в неизвестном направлении. Опасный участок дороги никто даже не удосужился огородить.

Судя по кадрам, в провал угодил уже не один автомобилист. В этот раз в западню угодила женщина за рулем Toyota Prius. Автомобиль получил некоторые кузовные повреждения.

– А сколько еще пострадает, пока наши ответственные дорожные чиновники не соизволят найти копателя и заставить его навести здесь должный порядок?! Что-то комментировать по этому поводу даже не буду, так как приличных слов нет – одни маты, – пишет жительница Артема.

Как оказалось, чтобы привлечь внимание властей, нужно было всего лишь рассказать о проблеме в социальных сетях. Уже на следующий день яму около дома № 32 по улице Фрунзе в Артеме обнесли сигнальной лентой.

Опасный участок огородили после публикации в соцсети. Фото: t.me/newsartema.

– Теперь остается ждать, когда администрация Артема восстановит раскопанный асфальт и, собственно, ликвидирует тот самый опасный провал, – комментируют местные.

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