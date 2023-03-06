Всех, кто владеет информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Приморском крае пропал ребенок. Об этом сообщили в «ПримПоиске». Подробности и ориентировка – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Известно, что Кирилл Цехмистер 2011 года рождения ушел из дома по улице Кирова, 12, город Артем, еще 5 марта 2023 года. До настоящего времени о том, где находится мальчик, никто не знает.
На вид подростку 12 лет, рост 140-145 сантиметров, телосложение среднее, темные волосы и карие глаза. Был одет в черную длинную куртку без капюшона с белыми и оранжевыми вставками, темно-синие штаны от лыжного костюма и красные кроссовки с белыми шнурками.
Ориентировка на пропавшего.
Фото: ПРОО «ПримПоиск»
Всех, кто владеет информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию или по телефонам волонтеров:
8 914 721 22 32;
8 902 505 17 56.
Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Приморье завершились поиски парня с татуировкой на ключицах.
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