Всех, кто владеет информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае пропал ребенок. Об этом сообщили в «ПримПоиске». Подробности и ориентировка – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что Кирилл Цехмистер 2011 года рождения ушел из дома по улице Кирова, 12, город Артем, еще 5 марта 2023 года. До настоящего времени о том, где находится мальчик, никто не знает.

На вид подростку 12 лет, рост 140-145 сантиметров, телосложение среднее, темные волосы и карие глаза. Был одет в черную длинную куртку без капюшона с белыми и оранжевыми вставками, темно-синие штаны от лыжного костюма и красные кроссовки с белыми шнурками.

Ориентировка на пропавшего. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию или по телефонам волонтеров:

8 914 721 22 32;

8 902 505 17 56.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Приморье завершились поиски парня с татуировкой на ключицах.

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