В мэрии Владивостока объяснили отсутствие некоторых автобусов на маршрутах утром

Владивостокцы не смогли уехать на 49-м автобусе. Фото: Дарья НАУМЕЦ

После снегопада жители приморской столицы столкнулись с транспортным коллапсом – уехать на работу было непросто. Как рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в мэрии, автобусы и другой общественный транспорт испытывают сложности на многих участках. Где-то требуются дополнительная расчистка дорог и обработка реагентами, в других случаях на городских артериях буксуют личные машины горожан.

К 11 часам по городу курсировало всего 367 автобусов. По мере расчистки улиц они выходят на маршруты, в администрации добавили. При этом трамваи и троллейбусы ходят по плану: десять и пять единиц транспорта соответственно.

Также утром жители города жаловались на отсутствие машин, следующих по 49-му маршруту.

– Они не смогли утром выйти – оказался перекрыт большегрузом выезд из парка. На данный момент проблема решена, автобусы вышли.

К слову, пригородные электрички ходят почти по расписанию – поезда отстают от графика не больше чем на десять минут. Кроме того, составы увеличены по некоторым направлениям. А вот внутрикраевое авиасообщение в Приморье отменено.

Напомним, вечером 11 марта на регион обрушился циклон, начался сильный снегопад, который продолжался все воскресенье, 12-го числа. К утру понедельника, 13 марта, осадки закончились, в настоящее время спецслужбы устраняют последствия непогоды и расчищают проезды.

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