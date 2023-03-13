Техника пробивается к «закрытым» селам. Фото: АО «Примавтодор»

В Приморском крае три населенных пункта остались без транспортного сообщения из-за аномального весеннего снегопада, который обрушился на регион накануне, 12 марта. Отрезаны село Каленовка в Черниговском районе, Корфовка и Монакино в Уссурийском городском округе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на главу АО «Примавтодор» Алексея Ширшова.

Как стало известно, в Каленовке ситуация может скоро нормализоваться – машины постепенно пробиваются. В остальных районах работает техника. В очистке помогает температура: на улице весна, столбики термометров показывают плюс. Снег тает сам по себе.

– В Черниговском МО наблюдаются переметы до 50 сантиметров. Проезд затруднен на 87 километре дороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев. Работают две КДМ. На подъезде к селу Горный Хутор задействован погрузчик, в районе села Грибное работают две КДМ. С 0 по 7 километры дороги Штыково – Ивановка – Реттиховка – Каленовка проезда нет, – уточнили в пресс-службе краевого правительства, добавив, что дорожные службы 13-14 марта будут трудиться круглосуточно.

Подробнее о последствиях циклона можно прочесть в отдельном материале «КП». В регионе произошло несколько аварий, около 30 тысяч жителей накануне остались без электроэнергии, в крае утром отменили внутрикраевые рейсы и морские вояжи.

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