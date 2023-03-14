«Восточный Порт» провел для новых сотрудников адаптивный день

День новичка. Фото: АО «Восточный Порт»

14 марта 2023 года, микрорайон поселок Врангель, Приморский край. Традиционный «День новичка» провели в «Восточном Порту». Цель мероприятия – помочь новым сотрудникам быстро адаптироваться к новым условиям труда, влиться в коллектив и деятельность Порта. А также проникнуться ценностями и традициями предприятия.

Встреча новичков с опытными портовиками символично прошла на базе Учебно-курсового комбината «Восточного», который ежегодно обучает до 700 специалистов по десяткам профессий. В легкой доступной форме новых сотрудников познакомили с необходимой полезной информацией, ответили на все интересующие вопросы.

На сегодняшний день «Восточный Порт» – это динамично развивающееся и расширяющееся предприятие. Одновременно «Восточный» является и одним из самых привлекательных работодателей в регионе. Исторически, трудиться здесь престижно и почетно. Поэтому, помимо наставничества на рабочих местах, портовики несколько раз в году организуют такие информационно-ознакомительные, адаптивные дни для своих новых коллег.

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