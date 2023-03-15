Мажоритарный владелец Tigre de Cristal во Владивостоке раскрыл свою прибыль

Дочернюю компанию американского акционера, связанную с Tigre de Cristal в Приморье, используют как залог по кредиту. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мажоритарный владелец популярного во Владивостоке курорта в игорной зоне Муравьиная – Tigre de Cristal – раскрыл ожидаемую прибыль за 2022 год. Гонконгская Summit Ascent Holdings получит не менее 3,9 миллиона долларов со своих активов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на IAG.

Отметим, убытки компании в 2021 году из-за пандемии коронавируса составили 34,9 миллиона долларов. Положительный результат связан с тем, что в 2022-м не было убытка от обесценивания основных средств и прав на эксплуатацию оборудования, подчеркнули в МИД РФ во Владивостоке.

– Несмотря на разворот тренда, Summit Ascent, тем не менее, сталкивается с некоторой краткосрочной неопределенностью из-за отсрочки в прошлом году второй фазы развития Tigre de Cristal вследствие пандемии COVID-19 и событий на Украине, – раскрыли в IAG.

К слову, недавно «дочки» крупного конгломерата стали залогом для долга. Акции российского курорта в Приморье выступили как поручительство. «Комсомольская правда – Владивосток», в свою очередь, рассказывала о расширении игорной зоны и приморском Лас-Вегасе, интересантом которого выступит в том числе Summit Ascent Holdings.

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