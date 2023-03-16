В «Восточном Порту» чествовали победителей конкурса детского творчества

Завершился конкурс «Разноцветные истории». Фото: АО «Восточный Порт»

В «Восточном Порту» наградили победителей и призеров конкурса детского художественного творчества «Разноцветные истории о Восточном». Конкурс стал доброй традицией для сотрудников предприятия и их семей – в этом году на 12-й по счету смотр художественной самодеятельности свои работы представили 65 участников от 3 до 16 лет. Это дети работников стивидорной компании, учащиеся изостудий и кружков микрорайона Врангель.

Фото: АО «Восточный Порт»

Выставку в этом году традиционно посвятили дню рождения «Восточного Порта» – 28 февраля предприятию исполнилось 49 лет. Кроме того, участникам конкурса было предложено отобразить в своих работах тематику 2023 года, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. Отдельным конкурсом рассматривались работы, посвященные 80-летию Сталинградского и Курского сражений в годы Великой Отечественной. В своих рисунках и поделках ребята постарались реалистично отобразить повседневную работу «Восточного Порта» и своих родителей, занятых любимой работой в Порту.

Фото: АО «Восточный Порт»

– В целом главная задача «Разноцветных историй о Восточном» вот уже более десятка лет – знакомство юных участников конкурса с «Восточным Портом» через профессию своих родителей, – отмечает председатель жюри Ирина Бальзина. – Совместная работа с родителями над конкурсными работами о «Восточном» формирует в детской душе доброжелательное и уважительное отношение к работе портовика, приобщает к истории предприятия, к знакомству и сохранению корпоративных традиций.

Победители конкурса «Разноцветные истории о Восточном»:

Алексей Суббота, 8 лет

Виктория Алексеенко, 8 лет

Галина Гладун, 9 лет

Дарья Тесленок, 9 лет

Арина Мефед, 9 лет

Надежда Кондратович, 10 лет

Мария Плохих, 10 лет

Андрей Зинин, 10 лет

Владимир Чипизубов, 10 лет

Маргарита Киселева, 11 лет

Владислав Суббота, 11 лет

Полина Владимирова, 13 лет

Вера Пересыпкина, 15 лет

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