Во Владивостоке отремонтируют более 20 участков дорог

Также дорожники благоустроят участок на улице Вилкова. Фото: Администрация Владивостока

За строительный сезон 2023 года во Владивостоке комплексно и локально отремонтируют больше 20 участков дорог, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на мэрию.

Реконструкции пройдут на Тамбовской, Толстого, Тетюхинской, Окатовой, Давыдова, Успенского, Луговой, Олега Кошевого, Волжская, Карла Маркса, Шуйская и других улицах.

Также дорожники благоустроят участок на улице Вилкова – уже найден подрядчик. Здесь пройдет комплексный ремонт, который пройдет в районе домов 14 – 14а. Провести подготовительные работы и заасфальтировать проезд подрядчик должен до середины августа. Контракт получил индивидуальный предприниматель Люлькин Д.А.

– Кроме этого, ремонтировать дороги, локально устраняя ямы и неровности, будут в каждом районе Владивостока бригады компаний-подрядчиков и муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий», – добавили в администрации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.