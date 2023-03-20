Мэрия обращается к рыбакам с просьбой не выходить в море. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 20 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный умеренный, в отдельных районах возрастет до сильного. Температура воздуха +4…+18°C.

Во Владивостоке малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +6…+8°C.

Из-за потепления в акваториях города разрушается лед. Мэрия обращается к рыбакам с просьбой не выходить в море.

– Рыбаков просят не забывать о собственной безопасности. О том, что уже нельзя выходить на лёд, родители должны напомнить и своим детям, – отметили в администрации.

В Уссурийске дождя не будет. Ветер юго-западный, южный умеренный, во второй половине дня до сильного, днем +12…+14°C. В Находке дует юго-западный, южный умеренный ветер, +8…+10°C.

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