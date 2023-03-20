Лобовое ДТП сковало объездную трассу в эти минуты во Владивостоке

Одной из причин ДТП могла стать скользкая дорога. Фото: c cайта 2ГИС

Во Владивостоке из-за ДТП с лобовым столкновением образовалась пробка. Авария произошла на трассе на Дальхимпром – Горностай – столкнулись Toyota Progres и Suzuki SX4. О пострадавших информации нет, движение в сторону Седанки и Патрокла затруднено.

По словам очевидцев, машины ехали навстречу друг другу: Progres спускался к Снеговой, Suzuki – на объездную. Они врезались возле остановки «Кирха».

Одной из причин ДТП могла стать скользкая дорога. К тому же на этом участке крутые виражи и серьезный уклон, стоит быть аккуратнее.

– Выехал на работу пораньше называется,

– Кто не торопится на работу – вам сюда, – писали приморцы.

Сейчас, согласно 2ГИС, на отрезке дороги сильной пробки уже нет. При этом на перекрестке возле Проселочной пользователи отметили еще одно ДТП.

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