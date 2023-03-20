Пьяный лихач на «Лексусе» и без прав устроил погоню в Уссурийске

Во дворе дома улице Стаханова он был пойман. Фото: принтскрин видео.

В Уссурийске водитель Lexus попытался скрыться от полицейских, когда из патрульной машины потребовали остановить автомобиль. Мужчина только поддал газу и помчал дальше. Когда полицейские поймали нарушителя, выяснилось несколько любопытных фактов, сообщает «КП – Владивосток».

Когда опрометчивый водитель понял, что ехать больше некуда, он вышел из машины и попытался убежать. Но ноги изменили 39-летнему мужчине. Во дворе дома улице Стаханова он был пойман и, оказалось, изрядно пьян, даже не учился в автошколе и не имеет водительского удостоверения. Причем владелец «Лексуса» разъезжает подшофе не впервые, не имея разрешения – его уже отправляли ранее под административный арест.

– Злостного нарушителя ПДД привлекли к ответственности по 4 статьям административного кодекса. Суммарный штраф превысил 20 тысяч рублей. За повторную пьяную езду без прав приморца привлекли к уголовной ответственности. Ему грозит до двух лет колонии. Автомашину забрали на штрафстоянку, – рассказали в приморском УМВД.

Напомним, недавно «КП – Владивосток» писала про выходку фронтмена известной группы Владивостока «Туманный стон» Леонида Штительмана. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно за хранение наркотиков и вождение в нетрезвом состоянии.

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