Автомобиль снес дорожный знак возле кампуса ДВФУ во Владивостоке

Авария произошла в районе 14 часов. Фото: принтскрин видео.

На Русском острове перед остановкой Мини ТЭЦ автомобиль Toyota Vitz наехал на дорожный знак. На месте замечены водитель и дорожники, которые, видимо, готовят место, чтобы вернуть указатель на место, сообщает «КП – Владивосток».

Авария произошла в районе 14 часов. Согласно 2ГИС, машина сбила указатель в на Университетском проспекте возле поворота на поселок Канал. На записи очевидцев дорожники монтировкой пробивают землю, где раньше стоял знак. Справа от них пара людей – возможные владельцы автомобиля. Пострадавших нет.

Напомним, утром во Владивостоке лоб в лоб столкнулись Toyota Progres и Suzuki SX4. Авария произошла возле объездной трассы Седанка-Патрокл. О пострадавших не сообщается. Из-за ДТП в этом месте образовался затор сразу по нескольким направлениям движения. Позднее пробка исчезла,

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