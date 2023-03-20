«Заряжена на беременность, мы придем в гости»: эпатажный шоумен за баснословные деньги продает дизайнерское жилье во Владивостоке

Дизайнерская квартира. Фото: Telegram-канал Павла Компана

Устроитель главных светских вечеринок во Владивостоке Павел Компан анонсировал продажу уникальной дизайнерской квартиры. Четырехкомнатная жилплощадь на Авроровской обладает собственным шармом, хотя и оснащена системами умного дома по последнему слову технику. Продажу шоумэн объяснил простым мотивом: жилье пустует, а сам он большую часть времени проводит в столице РФ. Стоит отметить, о некогда скандальных вечеринках Павла Компана в дальневосточном центре действительно давно ничего не слышно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

При чтении карточки объявления на популярной барахолке глаз не знает, за что зацепиться. Легендарная люстра-одуванчик фабрики Flos из бутиков Филиппа Плейна, шерстяной ковер от дизайнера Vivienne Westwood, итальянская кухня, барные стулья по спецзаказу от премиальных брендов. Как не упомянуть телевизор-флагман от Bang & Olufsen – много рассказывать о ней ни к чему, но, стоит отметить, цена на напольную колонку от этого датского производителя может доходить до 500 тысяч рублей.

– Будем останавливаться в нашей квартире-кроше, а к вам ходить в гости. С ночевкой в просторных спальнях. Кстати, эта квартира заряжена на беременность – поверьте на слово, – провокационно подметил Компан.

Детская комната. Фото: Telegram-канал Павла Компана

Итак, один квадратный метр с «дизайнерской историей» стоит 246, 6 тысячи рублей (всего в четырехкомнатном мини-дворце 150 «квадратов»). Комиссия агентства составит еще 150 тысяч. На столько оценили уникальное жилье творческого человека на 15-этаже.

Творчески подошли даже к организации санузла. Фото: Telegram-канал Павла Компана

Напомним, Компан «орудует» во Владивостоке с нулевых. Ранее был бессменным организатором бала моды и красоты, создавал творческие выставки, затем пришел и в бизнес. В 2021 году имя Павла Компана «хайпануло» из-за неординарной вечеринки в баре «Кооператив», краснеть за которую пришлось даже губернатору Олегу Кожемяко.

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