В Приморье глава одного из нацпарков до смерти избил собственного зятя

Правоохранители не комментируют ситуацию. Иллюстрация из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава одного из национальных парков Приморье избил мужчину в ходе потасовки. По предварительным данным, пострадавший был тестем агрессора, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал ТОР.

Во время драки мужчина якобы получил черепно-мозговую травму, из-за которой, по информации соцсетей, скончался в машине скорой помощи. Конфликт произошел после празднования крупного фестиваля. Подробностей мало, но, видимо, в одном из домов директор устроил семейные посиделки. За общим столом собрались его зять и другие люди. Скорее всего, мужчины повздорили, и развязалась драка. Затем тесть выпроводил своего родственника на улицу и ушел в дом.

Пенсионера обнаружили соседи и близкие люди, они вызвали скорую помощь. Потерпевший успел сказать, что его избил именно тесть. По предварительным данным, заведено уголовное дело по факту произошедшего, однако в СУ СК РФ по Приморскому краю официально не комментируют информацию. В краевом УМВД тоже ничего не уточнили об инциденте.

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