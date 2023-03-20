В Приморье привезли 25 тонн молока с мертвой плотью

Молоко изъяли и утилизировали. Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье были завезены более 25 тонн молока с отмершими клетками вымени, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Нарушения выявила приморская МВЛ. В лабораторию ведомства обратился сам производитель для контроля качества выпускаемой продукции. Исследовали более 24,8 тонны продукции, содержание соматических клеток было превышено в 1,7 раза – речь идет о частицах отмерших тканей вымени, которые попали в продукцию вместе с молоком. В напитке оказались и лейкоциты, образованных из-за воспалительных процессов в телах коров.

– Такое молоко может вызвать у людей пищевые отравления, расстройства функций желудочно-кишечного тракта и другие заболевания. Информация о результатах исследований доведена до производителя продукции, – сообщили в Россельхознадзоре, добавив, что партия на прилавки не попадет – молоко будет утилизировано.

Кстати, ранее мы писали о недобросовестных поставщиках молока.

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