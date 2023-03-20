Житель Владивостока прострелил ногу соседу в ответ на просьбу сделать музыку тише

Полиция задержала 41-летнего стрелка.

Потасовка произошла в многоэтажке на улице Зеленый Бульвар, 26, во Владивостоке. В одной из квартир веселая компания устроила домашнюю вечеринку. Народ громко слушал музыку, время близилось к ночи. К ним спустился 32-летний мужчина, сосед, и попросил сделать колонки потише. Но в ответ на просьбу получил пулю в ногу.

Парня отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь. Теперь он проходит амбулаторное лечение. Полиция задержала 41-летнего стрелка. У него изъяли и направили на исследование пистолет. Оказалось, что травмат зарегистрирован как положено со всеми документами. Также на неадеквата заведено уголовное дело дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью.

– Приморец также привлечен к ответственности за нарушение тишины и покоя граждан и за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах, – сообщили в приморском УМВД.

К слову, как говорят очевидцы, на других соседей пьяная тусовка набросилась с ножом.

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