Валит густой черный дым: что происходит во Владивостоке в районе Спортивной в эти минуты

Примерно через час дым исчез. Фото: КП – Владивосток

Во Владивостоке в районе улицы 40 лет ВЛКСМ, 17 произошло возгорание, пишут читатели издания. Над зданием нависло черное облако дыма. Подробности уточняются. Местные жители предполагают, что загорелся мусорный контейнер.

Примерно через час дым исчез. По словам очевидцев, пожар мог произойти на одной из подстанций в районе Спортивной. «КП – Владивосток» обратилась в МЧС Приморья за подробностями.

В Приморском ГУ МЧС рассказали, что дымили тлеющая обшивка теплотрассы и мусор.

По данным ведомства, пожар повредил около 10 квадратных метров обшивки. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Всего в тушении были задействованы 1 единица пожарной техники и 5 человек личного состава.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.