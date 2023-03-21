Днем воздух во Владивостоке прогреется до пяти градусов по Цельсию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осадков в Приморье во вторник, 21 марта, не ожидается. Однако в некоторых населенных пунктах будет пасмурно и туманно. Об этом рассказали в «Примгидромет». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во Владивостоке южный, юго-восточной ветер умеренный, во второй половине дня – сильный. Температур воздух ночью 0…+2°C, днем +3…+5°C.

В соседнем Уссурийске переменная облачность, без осадков. Умеренные порывы южного ветра к вечеру станут сильными. Температура воздуха ночью 0…+2°C. Днем в город будет значительно теплее, воздух прогреется до 11-13 градусов по Цельсию.

В Находке преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1…+1°C, днем +8…+10°C.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что погода в конце марта удивит жителей Приморья. Несмотря на аномальное потепление в крае будет пасмурно и туманно.

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