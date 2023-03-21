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НовостиВладивосток21 марта 2023 0:02

Ветер и туман ожидаются в Приморье

Синоптики рассказали, чем удивит погода приморцев 21 марта
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Днем воздух во Владивостоке прогреется до пяти градусов по Цельсию.

Днем воздух во Владивостоке прогреется до пяти градусов по Цельсию.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осадков в Приморье во вторник, 21 марта, не ожидается. Однако в некоторых населенных пунктах будет пасмурно и туманно. Об этом рассказали в «Примгидромет». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во Владивостоке южный, юго-восточной ветер умеренный, во второй половине дня – сильный. Температур воздух ночью 0…+2°C, днем +3…+5°C.

В соседнем Уссурийске переменная облачность, без осадков. Умеренные порывы южного ветра к вечеру станут сильными. Температура воздуха ночью 0…+2°C. Днем в город будет значительно теплее, воздух прогреется до 11-13 градусов по Цельсию.

В Находке преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1…+1°C, днем +8…+10°C.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что погода в конце марта удивит жителей Приморья. Несмотря на аномальное потепление в крае будет пасмурно и туманно.

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