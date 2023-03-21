Круче, чем в кино: в хлам разбитый сгоревший автомобиль стоит у парковки вуза во Владивостоке

Фото: принтскрин видео

Утром во вторник, 21 марта, автолюбители заметили на Гоголя во Владивостоке загадочный автомобиль – хозяина нет, а вот машина разбита до неузнаваемости и аккуратно припаркована у ТЦ. Вероятно, она пострадала из-за возгорания, ранее видео, в котором дым валит из неустановленной легковушки, оказалось в сети, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Авто сейчас больше похоже на куски конструктора, чем на транспортное средство. Очевидцы, оставшиеся за кадром, на видео спрашивают группу ребят, нормально ли те покатались. Можно предположить, что машина пострадала в ходе ДТП, но его детали неизвестны. Удивительно, как обошлось без серьезных травм. В соцсетях предположили, не снимали ли здесь кино. На всякий случай мы узнали у действующих в городе съемочных групп: не снимали.

Ночью на месте были замечены сотрудники правоохранительных органов. Надеемся, вскоре компетентные специалисты прольют свет на произошедшее.

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