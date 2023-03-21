В «Восточном Порту» отметили 40-летие спуска на воду буксира «Тайфун»

Фото: АО «Восточный Порт»

Сотрудники Портового флота АО «Восточный Порт» торжественным построением на 30-м причале отметили 40-летний юбилей спуска на воду буксира «Тайфун». Со знаменательным событием собравшихся поздравил управляющий директор стивидорной компании Вадим Байбак. Вадим Юрьевич отдельно поблагодарил экипаж буксира-ветерана за преданность общему делу и любовь к своей работе, пожелав безаварийных смен, высоких трудовых достижений, счастья и уюта в семьях.

Фото: АО «Восточный Порт»

На сегодняшний день «Тайфун» практически ничем не уступает новейшим морским буксирам Портофлота «Восточного». Если придётся, без проблем сможет провести швартовку балкера capesize дедвейтом 180 000 тонн. Помимо своих непосредственных «обязанностей» по проводке и швартовке многотонных грузовых судов, «Тайфун» несколько раз становился участником и героем спасательных операций.

Фото: АО «Восточный Порт»

В ноябре 1986 года, например, экипаж судна успешно отбуксировал в Находку горевший в Японском море круизный теплоход «Туркмения». Тогда, к счастью, никто из находившихся на борту судна 300-т пассажиров (большинство из них были дети), не пострадал. Пока огонь полностью не охватил внутренние помещения, детей успел принять на борт вовремя подошедший рыболовный траулер. В 2009-м году в заливе Находка буксир «Восточного» вместе с другими спасательными судами успешно потушил возгорание на теплоходе «Нэнси» под панамским флагом. И, совсем недавно, под занавес 2020 года оказал оперативную помощь российскому экипажу контейнеровоза SASCO Аngara. Из-за поломки двигателя судно потеряло ход на подходе к порту Находка. «Восточники» высокопрофессионально справились с поставленной задачей, взяли «Ангару» на буксир и в условиях штормовой погоды «привели» теплоход к берегу ровно за 5 минут до наступления Нового года.

Фото: АО «Восточный Порт»

Стоит отметить, что в настоящее время Портовый флот АО «Восточный Порт» по праву считается самым современным и производительным в дальневосточных портах страны – как по суммарной мощности двигателей судов, так и по уровню используемых технологий. В состав Портофлота входят пять автоматизированных, высокоманевренных, мощных и экономичных буксиров. Все суда могут работать в качестве аварийно-спасательных, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания.

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