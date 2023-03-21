Энергетики ДРСК готовы к пожароопасному сезону в Приморье

Фото: предоставлено АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) выполнили все организационно-технические мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года в целях обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Приморья в этот период.

В течение года специалисты компании занимаются расширением и расчисткой просек воздушных линий электропередачи, проходящих через лесные массивы, а также вблизи древесно-кустарниковой растительности. На сегодняшний день энергетики выполнили расчистку и опашку периметров подстанций для защиты от низовых пожаров, обновили запрещающие и информационные знаки по пожарной безопасности, проверили укомплектованность противопожарным инвентарем для тушения пожаров под ЛЭП.

На протяжении всего пожароопасного сезона в компании проходят месячники по пожарной безопасности, в рамках которых проводятся внеплановые инструктажи с персоналом, выполняющим огнеопасные работы, противопожарные тренировки на территориях подстанций с привлечением подразделений пожарной охраны.

Оперативно-диспетчерская служба предприятия ежедневно занимается сбором и анализом оперативной информации о пожарной обстановке в филиале. Задача специалистов ДРСК – минимизировать риски возникновения пожаров или, в случае возникновения нештатных ситуаций, оперативно ликвидировать очаги возгорания вблизи своих энергообъектов во избежание технологических нарушений в работе электросетевого комплекса.

Стоит отметить, что пожароопасный сезон длится большую часть года. В этом году в ряде муниципалитетов Приморского края 15 марта ввиду погодной обстановки пожароопасный сезон уже начался. В связи с этим энергетики напоминают жителям Приморья о необходимости соблюдения правил безопасности в охранных зонах энергообъектов:

- Запрещено выжигать сухую траву вблизи энергообъектов.

- Запрещено складировать или сжигать мусор в охранных зонах подстанций, линий электропередачи и трансформаторных подстанций.

- Запрещено разводить костры и сжигать мусор под ЛЭП.

Если вы стали свидетелем нарушения правил пожарной безопасности в охранных зонах объектов энергетики, сообщайте об этом на телефон горячей линии АО "ДРСК": 8 800 1000 397.

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