Владивостокцы рассказали, что стало причиной страшного пожара в жилом доме

Балкон вспыхнул около семи вечера. Фото: принтскрин видео.

Серьезный пожар произошел вечером 20 марта во Владивостоке. Пламя и дым окутали верхние этажи дома на Карбышева, 34. Местные жители рассказали, что могло стать причиной возгорания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии жильцов девятиэтажки, балкон на восьмом этаже загорелся от бычков. Курили ли хозяева квартиры или же окурок залетел из-за необдуманного поступка соседей – неизвестно. Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 19:33. Специалисты оперативно прибыли на место ЧП. Однако до их приезда испуганные владивостокцы смогли самостоятельно потушить пламя.

Как рассказали «КП – Владивосток» сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, погибших и пострадавших нет, а в результате пожара внутренняя отделка балкона повреждена на площади около одного квадратного метра.

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