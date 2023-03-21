Будний день не стал преградой для влюбленных. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Приморья продолжают выбирать красивые даты для регистрации брака, поэтому уже в этом месяцев влюбленные опять встанут в очереди около ЗАГСов. Как сообщили в правительстве края, только 23 марта поженятся почти 100 пар. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации краевого департамента записи актов гражданского состояния, официально зарегистрировать свои отношения 23.03.2023 решили 98 пар новобрачных. Не стал преградой для влюбленных и будний день, на который выпала красивая дата. Специалисты добавили, что 23 марта в органах ЗАГСа прием вестись будет в обычном режиме, а регистрации не будут торжественными.

По информации «КП», количество влюбленных, сыгравших свадьбу 23 марта в Приморье, будет «обгонять» Хабаровск, где поженятся всего 57 пар, и Краснодар, где зарегистрируют свои отношения 59 пар.

Следует отметить, что свадебный ажиотаж наблюдался в России также и в другие магические даты: 23.02.2023, 22.02.2023 и так далее. Однако некоторые эксперты считают, что браки, заключенные в особенные дни – недолговечны и распадаются чаще других.

Добавим, что подать заявление на заключение брака можно за 12 месяцев до даты торжества во время личного приема в ЗАГСе или же через Госуслуги.

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