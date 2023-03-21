Пожар начался в районе 10 утра на улице Тюменской. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пожар в будущем керлинг-центре, который привлек внимание жителей Владивостока во вторник, 21 марта, произошел из-за нарушений техники безопасности подрядчиком. По словам директора ООО «Ост-Азия Развитие» (компания, выступающая застройщиком) Марины Михайловой, пламя могло разгореться во время сварочных работ. Такую же версию предварительно подтвердили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, пожар начался в районе 10 утра на улице Тюменской. Сотрудники МЧС потушили огонь, который успел повредить утеплитель, сэндвич панели, металлоконструкции и железобетонную стену. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

– Сейчас оцениваем ущерб что бы оперативно решить вопрос по закупке испорченного материала. Подрядчик готов его возместить. На сроки строительства инцидент не повлияет, – отметила Михайлова.

Сам объект застрахован поэтому, вероятнее всего, сумма будет небольшая. Но точный ответ пока дать сложно, он появится после дополнительного исследования.

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