Губернатор Приморья приглашает жителей на общекраевой субботник

Глава края традиционно участвует в субботнике. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своих социальных сетях рассказал об общекраевом субботнике. Он пройдет 25 марта, и к акции могут присоединиться все желающие.

Глава края традиционно участвует в субботнике. Вместе с ним убирают города сотрудники правительства региона, администраций муниципалитетов, коллективы предприятий и общественных организаций.

– Мы традиционно наводим порядок на улицах наших городов и поселков с приходом весны. Коммунальные службы в муниципалитетах подготовят инструменты и автомобили для вывоза мусора, – рассказал Олег Кожемяко.

Все, кто также хочет помочь очистить город, могут узнать подробности о субботнике в своем населенном пункте в администрациях муниципальных образований.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в прошлом году масштабный общегородской субботник во Владивостоке объединил почти 22 тысячи человек. После акции вывезли 162 тонны мусора, больше 2 тысяч автопокрышек и около 30 КамАЗов веток.

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