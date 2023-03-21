Камчатке могут выделить миллиард рублей на строительство ледового дворца

Проектно-сметная документация на строительство комплекса уже готова. Фото: Мария КАЮРОВА

Из федерального бюджета Камчатке могут выделить почти миллиард рублей на возведение ледового дворца в городе Елизово. Об этом с Минсельхозом договорилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В рамках реализации программы инвестиционных квот на Камчатке могут реализовать один из самых дорогостоящих проектов – ледовый дворец площадью 4 512,7 квадратных метров. Его пропускная способность составит 490 человек в сутки, а в выходные и праздничные дни – 1 120. Губернатор Владимир Солодов рассказал, что проектно-сметная документация на строительство комплекса уже готова.

Предварительное рассмотрение заявки пройдет уже в мае 2023, а окончательное решение примут в сентябре. Планируется уже направить всю документацию Минсельхозу РФ.

– Ранее, обсуждая концепцию объекта с Владимиром Солодовым и Ириной Яровой, проговаривали, что комплекс должен быть удобен для жителей и Паратунской зоны, и Николаевского сельского поселения, и Вулканного и Елизово. Он также позволит разгрузить и Петропавловский ледовый дворец «Вулкан», который на сегодня очень популярен среди детского и взрослого населения, – рассказал Сергей Тюлькин, глава Елизовского района.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.