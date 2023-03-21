В Приморье будут судить членов жестокой банды

Сейчас на квартиру и земельный участок лидера банды наложен арест в рамках уголовного дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский суд рассмотрит уголовное дело четырех жителей Надеждинского района. Они обвиняются в бандитизме и нескольких преступлениях разной тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

По версии следствия, 39-летний мужчина в сентябре 2016 года создал банду, членами которой стали двое его знакомых. Вместе они с совершили три покушения на своего знакомого. В качестве оружия у них был незаконно купленные автомат Калашникова и обрез ружья. Все три попытки убийства не завершились до конца по независящим от преступников обстоятельствам.

Также банда четыре раза поджигала чужие автомобили из-за личных и рабочих конфликтов с их владельцами. Они нанесли ущерб более 1,8 миллиона рублей.

В декабре 2017 года обвиняемые разругались при ведении бизнеса, из-за чего пытались выстрелить по автомобилю неудавшегося партнера. Они сумели его ранить, но мужчина скрылся от преследователей.

В январе 2018 года банда привлекла посредника. Вместе с ним они разбили пластиковую дверь магазина в поселке Тавричанка, забросили внутрь емкости с бензином, которые подожги. Ущерб превысил 900 тысяч рублей.

Сейчас на квартиру и земельный участок лидера банды наложен арест в рамках уголовного дела. Заместитель прокурора края Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение. Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, 2 статьи 209 УК РФ «Создание банды, в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство бандой и участие в ней», частью 3 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой», четырех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство, в том числе двух и более лиц, общеопасным способом, организованной группой, по найму, сопряженное с бандитизмом, если это преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам» и еще четырех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога».

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