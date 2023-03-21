Студентов со всей России приглашают в приморский нацпарк для разработки игры

Игра находится в стадии активной разработки. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Команда разработчиков «Дримач» приглашает студентов со всей России принять участие в разработке первой игры про национальный парк «Земля леопардов». Они смогут посетить заповедные территории с 10 по 20 мая. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Команда разработчиков ищет 3D-художников для создания 3D-моделей и окружения на основе реальных референсов, маркетологов для разработки плана продвижения, геймдизайнеров для разработки правил и содержания игрового процессе, а также медиаменеджеры для обеспечения информационного сопровождения экспедиции.

Организаторы экспедиции берут на себя все расходы за проезд участников из домашнего региона до места проведения экспедиции и обратно, проживание и питание. Участникам надо будет оплатить только личные расходы. Всем желающим предоставят справку для закрытия пропусков в университетах. Заявки принимаются до 7 апреля включительно.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что игра находится в стадии активной разработки, энтузиасты трудятся над демо-версией, которая позволит ознакомиться с механиками на небольшом участке карты. С наибольшей вероятностью исследовать заповедную территорию «Земли леопарда» геймеры смогут в 2024 году.

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