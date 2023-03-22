В Надеждинском районе спустя год выбрали нового главу

Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты думы Надеждинского района выбрали новым главой муниципалита. Им оказался Максим Якимов, предприниматель, получивший 12 голосов. Ранее чиновник занимал пост председателя местной думы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Официально главы в Надеждинском районе не было больше года. В кресле до этого сидел Рустям Абушаев, однако ушел на повышение – на должность мэра Большого Камня после того, как задержали его предшественника. Совсем недавно и Абушаева объявили в розыск: в земельных махинациях, из-за подозрений в которых экс-глава города оказался в СИЗО, уличили и его самого. О работе Рустяма Саитовича отзывались противоречиво, с тех пор рейтинг власти в Надеждинском районе крайне низкий.

Напомним, подробнее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об уголовном деле в отдельном материале. Ранее еще два чиновника были задержаны по аналогичной статье.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.