Ночной пожар в Приморье унес жизнь пенсионера 1944 года рождения

Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье в Кировском районе из-за пожара погиб мужчина 1944 года рождения. Трагедия случилась минувшей ночью. О возгорании стало известно в 00:35, когда на телефон спасательной службы сообщили о происшествии.

Когда отряд МЧС прибыл на место, вовсю горела веранда постройки. Пламя уже набросилось на крышу, и кровля обрушилась. Погорело 90 квадратных метров частного дома.

- Причина пожара и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета. Всего в тушении было задействовано 2 единицы пожарной техники и 4 человека личного состава, - отметили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, во вторник, 21 марта, во Владивостоке загорелся утеплитель на стройплощадке керлинг-центра. Подрядчик нарушил требования безопасности при сварочных работах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.