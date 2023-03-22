Полиция задержала молодых хулиганов, которые в хлам изувечили машину во Владивостоке

Веселых вандалов доставили в отдел из-за нарушения общественного порядка. Фото: скриншот

Во Владивостоке полиция задержала трех местных жителей, которые ночью 21 марта разбили автомобиль Nissan Sunny. Парни 29, 24 и 34 лет оттянулись от души и вызвали бурную реакцию общественности своим поступком, сообщает «КП – Дальний Восток».

В полиции молодые люди рассказали, что на улице Гоголя автомобиль их приятеля заглох и перестал заводиться. Недолго думая, они решили его разбить. Владелец оказался не против. Если коротко – «Тойоту» превратили в груду мусора. Свое развлечение компания засняла на видео, об этом мы писали в отдельном материале.

Вскоре веселых вандалов доставили в отдел из-за нарушения общественного порядка, где они публично извинились. Сама машина, как выяснилось, не находится на регистрационном учете в Госавтоинспекции. Также на всех троих составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, а 24-летнего водителя привлекли к ответственности за езду без водительского удостоверения.

Сейчас «драндулет» находится на штрафстоянке, его судьба остается неизвестной, поскольку забирать такой хлам, скорее всего, никто не захочет.

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