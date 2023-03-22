ВТБ в Приморском крае возглавил Игорь Кувыкин

Игорь Кувыкин. Фото: пресс-служба ВТБ

Управляющим ВТБ в Приморском крае назначен Игорь Кувыкин. В новой должности руководитель будет отвечать за работу с розничными и корпоративными клиентами, а также укреплять позиции банка на региональном рынке.

Игорь Кувыкин – уроженец Амурской области, выпускник Тихоокеанского государственного университета. В банковской сфере работает более 15 лет, последние 1,5 года возглавлял Благовещенское отделение Сбербанка.

По итогам 2022 года портфель кредитов предприятий и частных лиц ВТБ в Приморском крае составил 150,8 млрд рублей (+3%) половина из них пришлась на корпоративный бизнес. Драйвером роста стал сегмент среднего и малого бизнеса.

В прошлом году банк нарастил число клиентов СМБ на 14% – до 12 тысяч компаний и предприятий. Кредитный портфель в этом направлении за год увеличился на 16%, достигнув 29,9 млрд рублей. Треть портфеля сформировали предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства, 24% пришлись на ритейл, 13% – транспортную отрасль, 9% – девелопмент.

Сегодня в Приморском крае работает 17 отделений ВТБ, которые обслуживают 170 тысяч жителей и более 12 тысяч предпринимателей. Объединенная сеть банкоматов группы в регионе насчитывает свыше 200 устройств.

– Экономика Приморского края показывает стабильную динамику роста. Сегодня четверть предпринимателей ДФО ведет свою деятельность в Приморье, и мы видим значительный потенциал для развития в этом сегменте и, как следствие, высокую финансовую активность жителей региона. Новому управляющему предстоит не только нарастить здесь долю банка на рынке, но и повысить лояльность клиентов за счет улучшения клиентского сервиса и развитой сети, – прокомментировал назначение руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Сергей Нечаев.

– В текущем году мы продолжим финансировать компании и предприятия реального сектора, так как это опора нашей экономики в регионе. В работе с розничными клиентами сфокусируемся на развитии ипотечного и потребительского кредитования, поддержке пенсионеров, увеличении доли зарплатных проектов, – сказал управляющий ВТБ в Приморском крае Игорь Кувыкин.

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