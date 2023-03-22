В Приморье неадекватный пассажир пытался зарезать таксиста

Пострадавшему удалось сбежать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пассажир такси пытался зарезать водителя в Приморье. Мужчине удалось сбежать от нападавшего, ему оказали помощь медики. Злоумышленника уже задержали сотрудники правопорядка. Обвиняемого в покушении на убийство заключили под стражу на два месяца. Подробности – в материале «комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в прокуратуре края, произошло все поздно вечером 19 марта 2023 года. Мужчина заказал такси из Находки до села Сергеевка Партизанского района. Уже приехав в село в районе улицы Строительной злоумышленник попросил остановить машину. После этого, нарушитель ударил ножом водителя в шею с заднего сидения автомобиля. Потерпевшему чудом удалось сбежать от неадекватного пассажира и обратиться за медицинской помощью.

На приморца завели уголовное дело из-за покушения на убийство (часть 3, статья 30 и часть 1, статья 105 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре Партизанского района.

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