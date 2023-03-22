Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 марта 2023 7:27

На Камчатке кассир медучреждения обвиняется в краже более миллиона рублей

Местной жительнице грозит до десяти лет колонии
Юлия ШЕСТЕРНИНА
По версии следствия, нарушительница присваивала деньги пациентов после оказания им медицинских услуг.

По версии следствия, нарушительница присваивала деньги пациентов после оказания им медицинских услуг.

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Камчатки обвиняется в краже более одного миллиона рублей. Произошло преступление в медучреждении в городе Елизово, где работала 28-летняя женщина. Теперь она рискует провести в колонии несколько лет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как сообщили в следственном комитете Камчатки, злоумышленница занимала должность кассира-регистратора предприятия. Ее деятельность была связана с оказанием медицинских услуг, но, по версии следствия, она присваивала деньги пациентов после их лечения. Ущерб организации составил более одного миллиона рублей, что является особо крупным ущербом.

Женщина обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ. Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что в Уссурийске кассир после окончания рабочего дня украла деньги из сейфа в больнице. Ущерб медучреждения составил 275 тысяч рублей. Именно на них злоумышленница закрыла свои долги.

ПО ТЕМЕ:

Кассир больницы в Уссурийске украла 275 тысяч рублей из сейфа

Сотрудница медицинского учреждения потратила деньги на погашение своих кредитов (подробнее)

В Приморье суд вынес приговор бухгалтеру, кравшему деньги, выделенные на содержание сирот

Используя служебное положение, женщина присвоила 152 тысячи рублей (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.