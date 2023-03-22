На Камчатке кассир медучреждения обвиняется в краже более миллиона рублей

По версии следствия, нарушительница присваивала деньги пациентов после оказания им медицинских услуг. Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Камчатки обвиняется в краже более одного миллиона рублей. Произошло преступление в медучреждении в городе Елизово, где работала 28-летняя женщина. Теперь она рискует провести в колонии несколько лет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как сообщили в следственном комитете Камчатки, злоумышленница занимала должность кассира-регистратора предприятия. Ее деятельность была связана с оказанием медицинских услуг, но, по версии следствия, она присваивала деньги пациентов после их лечения. Ущерб организации составил более одного миллиона рублей, что является особо крупным ущербом.

Женщина обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ. Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что в Уссурийске кассир после окончания рабочего дня украла деньги из сейфа в больнице. Ущерб медучреждения составил 275 тысяч рублей. Именно на них злоумышленница закрыла свои долги.

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