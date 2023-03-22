Названы сроки проведения яхтенных соревнований Vladivostok Boat Show в 2023 году

Выставка пройдет в мае. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Организаторы Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show XV сообщают, что подготовка к традиционному событию уже началась. В этом году мероприятие пройдет с 19 по 21 мая. Детали – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Участниками по традиции станут компании со всего Дальнего Востока, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Местом проведения выступит яхт-клуб «Семь футов».

На мероприятии покажут российскую технику. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

В 2023 году в программу Vladivostok Boat Show будут включены тест-драйвы российского транспорта, презентации результатов исследований ученых в области робототехники для работы на надводной технике и под водой, а также различные шоу и развлекательные зоны.

Партнеры Vladivostok Boat Show XV представят катера и яхты до 70 футов от российских и зарубежных верфей. В этом году на выставке можно будет посмотреть новинки из Казани, Хабаровска, Санкт-Петербурга. Для любителей отдыха на воде проведут экскурсии на новые катера и яхты, покажут лучшие зарубежные яхты и катера в прогулочных сегментах.

Отметим, в этом году изменится график работы выставки: теперь в пятницу она будет работать до 20:00. В рамках выставки пройдут регаты для любителей, в которых каждый желающий сможет принять участие. Чтобы стать частью команды яхтсменов и участвовать в гонках, требуется зарегистрироваться на сайте парусного клуба «Владморе».

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