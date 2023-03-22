«Это какой-то кошмар»: во Владивостоке продолжают зверствовать догхантеры

Бедное животное обнаружили жители улицы Лукоморье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бедное животное обнаружили жители улицы Лукоморье. Бездыханная собака лежала на траве вся в крови. Приморцы поделились видео в социальных сетях, чтобы попытаться найти догхантера и привлечь его к ответственности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Местные собачники предполагают, что животное застрелили в ночь с 20 на 21 марта. Неизвестный выстрелил в нее несколько раз, видимо, животное пыталось убежать. Неясно, чем оно заслужило такую участь. Жители поделились, что собака в основном гуляла по территории военной части.

При этом подозреваемый уже тоже есть. Предполагается, что это могли быть мужчины, живущие на этой же улице. Они инициируют уничтожение площадки для выгула собак, а один из них ранее уже неоднократно применял оружие в черте города. Местные утверждают, что его уже задерживали и даже заводили уголовное дело.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что печально известного во всем Приморье догхантера Данила Кислицына скрутила полиция. Видео с его задержанием быстро разлетелось по социальным сетям.

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