Энергетики ДРСК готовятся к прохождению паводкового периода в Приморье

Фото: Пресс-служба АО «ДРСК».

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) выполняют необходимые мероприятия, направленные на защиту и бесперебойное функционирование объектов энергетики филиала в паводковый период. Особое внимание уделяется северным районам Приморья.

В филиале подготовлен запас необходимых материалов, техники, оборудования и экипировки для оперативной ликвидации возможных аварийных ситуаций, проводится проверка плавсредств, стационарных и передвижных насосов. Ремонтный персонал обеспечен схемами заездов в предполагаемые зоны затопления с учетом возможных изменений русла рек. Ведётся работа по обеспечению постоянной готовности средств связи с аварийными бригадами, осуществляющими ремонт электросетевого оборудования.

Исходя из опыта предыдущих лет, энергетики разработали схемы резервного электроснабжения потребителей в случае предупредительных отключений объектов из-за высокого уровня воды при подтоплении.

Во время прохождения паводков специалисты в круглосуточном режиме осуществляют взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России, органами местного самоуправления с целью получения прогнозов о времени и ожидаемом характере весеннего половодья.

Задача по безаварийному прохождению половодно-паводковых периодов является для энергетиков ежегодной. Главная цель – обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей при любых климатических условиях.

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