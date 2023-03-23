Дикая косуля врезалась в автомобиль на оживленной трассе во Владивостоке

Приморцы заметили косулю 22 марта. Фото: принтскрин видео.

Дикая косуля оказалась посреди оживленной трассы в Приморье. Растерянное животное пыталось убежать, но врезалось в проезжающий мимо автомобиль. Кадры с места событий появились в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморцы заметили косулю 22 марта на объездной трассе в районе поворота на Шамору. На видеозаписи видно, что бедная косуля пытается убежать с дороги, но пугается проезжающих мимо машин. Несмотря на испытываемый шок дикий зверь бросился в сторону, но врезался в Subaru Forester. От удара он упал на землю на некоторое время. Водитель снизил скорость, но увидев, что животное встало, скрылся с места происшествия.

Как косуля оказалась посреди дороги и в каком она состоянии сейчас – остается загадкой. Редакция обратилась в пресс-службу приморского Охотнадзора и продолжает следить за ситуацией.

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