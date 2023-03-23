Владивосток вошел в топ городов, популярных у бизнес-путешественников

Владивосток – туристическая мекка. Фото: shutterstock.

Цифровая экосистема с помощью сервиса МТС Travel проанализировала популярные для командировок города. Владивосток вошел в тройку самых востребованных направлений. На фоне спроса на внутренний туризм растет популярность деловых поездок, совмещенных с мини-отпуском. В 2022 году каждая четвертая командировка была с захватом выходных дней, это в два раза больше, чем годом ранее.

Рынок бизнес-путешествий восстанавливается после спада, вызванного эпидемией коронавируса. По данным сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com, в 2022 году количество деловых поездок по России и за рубеж выросло на 18% в годовом сопоставлении.

Новым трендом бизнес-поездок становится совмещение работы и мини-отпуска. В 2022 году четверть деловых бронирований отелей в России и странах СНГ была совершена с захватом выходных дней – такой вид поездок называется bleisure (от английских слов «business» и «leisure» – бизнес и отдых). В прошлом году в bleisure-путешествия отправлялись в два раза чаще, чем годом ранее (12%).

В тройку наиболее популярных городов у бизнес-путешественников вошли Москва, Санкт-Петербург и Владивосток, на которые пришлось более 20% от всех бронирований отелей в командировках по России. В топ-10 направлений также попали Екатеринбург, Казань, Хабаровск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Иркутск и Южно-Сахалинск.

Количество командировок за границу в 2022 году сократилось на 8% год к году. Самым популярным зарубежным направлением для делового туризма среди стран СНГ в 2022 году стала Беларусь. В тройку лидеров также вошли Казахстан и Узбекистан.

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