Воет сирена, кроссовер в канаве: страшное ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Приморье

В результате аварии пострадали два человека. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

Серьезная авария произошла утром 23 марта в Уссурийске. Спецмашина скорой помощи с сиреной мчалась на вызов, как вдруг в нее влетел Nissan X-Trail. В результате ДТП пострадали два человека, погибших нет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, кроссовер двигался со стороны Пионерской в сторону улицы Советской. По предварительной информации, при повороте на главную дорогу водитель не уступил проезд спецмашине скорой помощи со включенными проблесковыми маячками. В результате столкновения Nissan X-Trail слетел с дороги в канаву. Пострадали медицинский работник и женщина, которая находилась в салоне кроссовера.

На месте происшествия работают специалисты. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что из-за сильных туманов в приморской столице 22 и 23 марта перекрыли несколько трасс. Движение на участках дорог уже открыто, но водителей просят соблюдать бдительность.

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