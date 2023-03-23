Во Владивостоке обидчивый водитель автобуса выгонял пассажиров из-за их жалоб

Автобус долго стоял на остановках. Фото: соцсети.

Во Владивостоке вспыльчивый водитель маршрутного автобуса № 82 устроил своеобразный протест. Он пытался выгнать пассажиров, которые жаловались, что транспорт долго стоит на остановках, но после решил уйти сам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В социальных сетях появилась информация о странном поведении водителя автобуса утром 23 марта. Произошло все на остановке «Спортивной». Мужчина долгое время стоял на остановках, чем вызвал недовольство всех пассажиров. Когда спорить с приморцами и слушать претензии в свой адрес ему надоело, то он решил выгнать людей. Однако сделать ему это не удалось. Тогда водитель устроил бунт, покинул общественный транспорт и отказался ехать дальше.

Водитель отказался ехать по маршруту и покинул транспорт. Фото: соцсети.

Редакция «КП – Владивосток» обратилась в администрацию города, чтобы узнать, грозит ли какое-либо наказание обидчивому водителю.

ОБНОВЛЕНИЕ

В ведомстве рассказали, что специалисты провели проверку. Мужчина получил дисциплинарное взыскание и на неделю отстранен от управления общественным транспортом. В это время он прослушает инструктаж по правилам перевозки пассажиров и ПДД.

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