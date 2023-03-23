В мэрии Владивостока прокомментировали наказание для обидчивого водителя автобуса №82

специалисты провели проверку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Резонансная история, случившаяся во Владивостоке утром 23 марта, получила продолжение. Водитель маршрутного автобуса №82 поплатиться за необычный протест, который он устроил из-за жалоб пассажиров. В мэрии рассказали, что будет с обидчивым водителем. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Редакции сообщили, что управление транспорта администрации Владивостока и руководство компании «Каслар» провели проверку. В результате нее инцидент подтвердился.

– Водитель получил дисциплинарное взыскание, на неделю отстранен от управления пассажирским автобусом для прохождения дополнительного инструктажа по правилам перевозки пассажиров и ПДД, – добавили в ведомстве.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что пассажиры выражали недовольство, что автобус слишком долго стоит на остановках. Обиженный водитель терпеть претензии не стал и начал выгонять людей из общественного транспорта. Попытка не удалась, поэтому мужчина отказался продолжать движение и ушел.

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке обидчивый водитель автобуса выгонял пассажиров из-за их жалоб

Жители города были недовольны тем, что автобус №82 долго стоит на остановках (подробнее)

Во Владивостоке водитель, обматеривший пассажиров автобуса, извинился, но все равно был уволен

Сотрудники МЦУ Владивостока передали информацию для проверки в управление транспорта (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.