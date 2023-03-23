Названа предварительная причина страшного пожара на складе в Приморье

В здании хранились деревянные паллеты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серьезный пожар произошел в ночь с 22 на 23 марта на складе неподалеку от города Артема. Несмотря на то, что пожарные оперативно прибыли на место ЧП, огонь успел распространиться по площади более 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ГУ МЧС по Приморскому краю рассказали, что сообщение о возгорании двухэтажного здания в Угловом поступило 22 марта в 23:20. Когда специалисты прибыли на место происшествия, то кровля склада пылала. Кроме того, огонь уже успел перейти на деревянные палеты, которые хранились на втором этаже постройки.

Тушить пламя пожарные сразу не могли, так как здание находилось под электрическим напряжением. Приступить к своей работе профессионалы смогли лишь тогда, когда склад удалось обесточить. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание электропроводки.

На месте работали 19 человек личного состава и 6 единиц техники. В результате пожара повреждена часть крыши и внутренние помещения на площади около 120 квадратных метров.

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