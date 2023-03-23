Губернатор Приморья и мэр Владивостока проверили ход работ на объектах. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Почти 40 спортивных объектов, расположенных около школ, отремонтируют в Приморье. Большая часть из них находится во Владивостоке, но обновленные спортзалы, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы появятся и в других населенных пунктах края в 2023 году. Несмотря на то, что расположены они будут около учебных заведений, заниматься спортом на них смогут все желающие. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам министра образования Приморья Ирины Башмановой, общий объем финансирования, выделенного на строительство и ремонт всех спортивных объектов в крае, составил почти 540 миллионов рублей. Работы уже начались, а завершить их планируется в 1 сентября этого года.

Заниматься на спортивных площадках смогут все любители активного отдыха. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил спортивные площадки и стадионы при школах во Владивостоке, благоустроить которые просили родители учащихся. Физкультурно-оздоровительный комплекс возведут на территории гимназии №1. Местных жителей порадует универсальная баскетбольная площадка и современные тренажеры. Футбольное поле с новым покрытием и беговые дорожки появятся около школы №40. Кроме того, искуственную траву заменят на футбольном поле около школы №56, а в новый модульный спортивный зал завезут специальное оборудование.

Завершатся работы к началу учебного года. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Олег Кожемяко рассказал, что зимой на спортивных площадках во Владивостоке планируется делать катки, а заниматься спортом на новых объектах могут не только школьники, но и спортсмены-любители, профессионалы и приверженцы здорового образа жизни:

– Это важно не только для школ, но и для жителей города, которые находятся рядом и тоже могут ходить на стадион. Работа проводится сейчас по всему Владивостоку. И мы говорим даже не о трех, а о 30 стадионах. Выделили необходимые средства и сейчас смотрим, как идет работа.

Следует отметить, что всего во Владивостоке планируется построить с нуля и отремонтировать 32 стадиона и спортивные площадки. В городе появятся также два физкультурно-оздоровительных комплекса. В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального объекта «Демография» места для занятий спортом появятся в самых отдаленных уголках Приморья.

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