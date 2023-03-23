Вмазал приставу кулаком: что известно о Гражданине СССР*, который налетел на сотрудника суда в Приморье

Он хотел поддержать другого участника группы. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артеме заключили под стражу члена экстремистской организации – запрещенного в РФ движения «Граждане СССР» – за попытку напасть на пристава. Мужчина хотел остаться на заседании в отношении своего «товарища», несмотря на запрет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Об аресте мужчины сообщили в приморской прокуратуре. В ведомстве подтвердили случившееся, но деталей привели мало: известно, что героем кадров, оказавшихся в сети, оказался 50-летний мужчина. В здании Артемовского городского устава 21 марта он и решился на апперкот сотруднику, после чего нападавшего скрутили. Мотивом стала агрессия из-за того, что пристав попросил мужчину удалиться из зала. Тот не послушал и рассвирепел, чем заслужил два месяца в СИЗО. Уголовное дело завели по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Это, согласно справочникам правоохранителей, тянет на 5 лет лишения свободы.

Источники «КП» подтвердили, что фигурант отказался от адвокатов, так как отрицает современную деятельность российского Министерства юстиции. Какой приговор в итоге вынесли «коллеге по цеху» – пока неясно.

*Деятельность организации «Граждане СССР» признана экстремисткой 22 июня 2022 года и запрещена в России.

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