«Самая опасная инфекция»: Приморье заняло четвертое место по заболеваемости туберкулезом среди детей

Главная профилактика – это вакцинация Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный внештатный детский фтизиатр Приморского края Светлана Осина рассказала о том, что Приморья встало на 4 строчку в топе заболеваемости туберкулезом среди детей. Она также рассказала, чем опасна инфекция и как с ней бороться. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Это самое опасное заболевание подростков и детей раннего возраста, потому что, к сожалению, формы туберкулеза у этих пациентов характеризуется распространенными процессами с осложнениями. Заболевание лечится тяжело и долго, – отметила Светлана Осина.

Ежегодно в крае около 1000 взрослых заболевают туберкулезом. Каждый из них может заразить до 100 человек. При этом выявить инфекцию непросто, поэтому туберкулез и называют «обезьяной всех болезней». Его симптомы очень похожи на другие заболевания. Само лечение может занимать от 6 месяцев до 2 лет. Лучше всего бороться с инфекцией сразу.

Фтизиатр рассказала, что главная профилактика – это вакцинация. Вакцина сейчас приближается к 100% безопасности. За последние годы врачи почти не видели опасных для здоровья осложнений.

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